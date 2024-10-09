شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تعرض أحدث نتائج بحث طبى لعلاج شيخوخة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة نشوة كمال رضوان أستاذ مساعد الأمراض الجلدية ورئيس مشروع إنتاج الانسجة الامنيتية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية والذي عقد في امستردام بهولندا في نهاية سبتمبر 2024.

وقامت بعرض نتائج أعمال الفريق البحثي بالمركز لأحدث ابتكارات الهيئة لإنتاج منتج جديد لعلاج علامات تمدد الجلد وهو أحد الامراض الجلدية المستعصية وذلك باستخدام الكولاجين الأمينوسي المشعع ويعد هذا البحث نتاج تعاون الهيئة مع جامعة طنطا.

وأضافت سيادتها بأنه قد تم استخدام جهاز الحقن الدقيق للجلد وكانت النتائج مبشرة خاصة مع عدم ظهور أية أعراض جانبية طوال فترة الدراسة والمتابعة، وتم إجراء البحث في إطار معايير السلامة والجودة التي تنص عليها لجان اخلاقيات البحث العلمي بالهيئة.

وأضافت بأن برنامج مؤتمر الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية EADV السنوي قد شمل عقد العديد من ورش العمل المتخصصة والجلسات الفرعية والتي تغطي موضوعات المؤتمر والتي شملت مناقشة الأمراض الجلدية مثل: حب الشباب والصدفية والأكزيما وسرطان الجلد والأمراض المنقولة جنسيًا وغيرها من الأمراض الجلدية المستعصية.

كما أن البرنامج العلمي كان فرصة رائعة للتواصل والالتقاء بالمتخصصين في مجالات الأمراض الجلدية من مختلف دول العالم .

ويجدر الإشارة بأن هذا المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات العالمية في مجال أبحاث الأمراض الجلدية في أوروبا وهو يناقش أحدث الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية على مستوى العالم، وتم إلقاء حوالي 650 بحث في المؤتمر كما تم عقد حوالي 180 جلسة عمل وقد حضر المؤتمر حوالي 17 ألف مشارك.

وصرح الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية بأن المركز يضم فريق عمل متميز من الباحثين بقيادة الدكتورة نشوة رضوان حيث يقوم بإجراء وتنفيذ العديد من الأبحاث التطبيقية المتقدمة في مجال استخدام الأنسجة الأمينيتية وقد حقق نجاحات كثيرة في مجال علاج الكثير من الأمراض الجلدية المستعصية .

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية على أهمية توجيه الأبحاث إلى خدمة المجتمع وحل مشاكله باستخدام التقنيات النووية والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

وهذه الأبحاث التطبيقية لإنتاج نسيج طبي لعلاج أمراض تمدد الجلد هو أكبر مثال على ذلك، كما صرح بأن الهيئة بصدد إنشاء أول مصنع داخل المركز لإنتاج منتج الضمادات الطبية المعقمة من النسيج الأمنيوسي بهف تسويق المنتجات على مستوى تجاري .