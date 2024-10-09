شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض مع ترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لنتائج أحدث اجتماع للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية عند 2620.50 دولار للأوقية ليتراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر الماضى؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وشهد مؤشر الدولار (DXY) ارتفاعا حادا إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع الأسبوع الماضي ما جعل الدولار الأقوى وقلل جاذبية حاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون اليوم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

فيما يراقب المتعاملون أيضا عن كثب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين بعد غد الجمعة.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي لدى منصة "سيتي إندكس" مات سيمبسون، "يبدو أن أسعار الذهب تشهد تراجعا مطلوبا بشدة، لكنني أظن أن المشترين يتربصون ويحرصون على اغتنام فرصة جيدة - لذا لا أتوقع موجة بيع كبيرة".

وأضاف "قد ترتفع أسعار الذهب بشكل جيد إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك ضعيفا، ولكن ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى مستوى مرتفع جديد هذا العام يتطلب أداء أضعف من أداء البيانات الأمريكية بشكل عام".

وعن المعادن الثمينة الأخرى، خسرت الفضة 0.1% إلى 30.68 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 955.10 دولار وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1024.50 دولار.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قد قالت "إن ضعف اتجاهات التضخم يجعل من المرجح أن يتمكن البنك المركزي الأمريكي من تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة".