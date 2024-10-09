شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك تناقش تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها غدا والان مع تفاصيل الخبر

صرح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المهندس جمال عيسى اللوغاني، بأن دولة الكويت ستستضيف الاجتماع الحادي والسبعين بعد المائة للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك الذي سيعقد غدا الخميس، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.

وسيترأس هذا الاجتماع الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2024.

وأشار اللوغاني إلى أن هذا الاجتماع سيناقش عدد من البنود الموضوعة على جدول أعماله، والتي من أهمها البند المتعلق بمشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2025، والبند الخاص باستعراض آخر المستجدات المتعلقة بدراسة تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة حيث سيتم استعراض آخر الخطوات المتخذة بشأن إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد له.

واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن شكره الجزيل لحكومة دولة الكويت على استضافتها الكريمة لاجتماعات المنظمة على النحو الذي يكفل لها النجاح، والى الدول الأعضاء على الدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة أوابك في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولما فيه خير ومصلحة الجميع.