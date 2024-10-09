شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 77.29 دولار لخام برنت.. و73.60 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم في ظل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.14 %، إلى 77.29 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، ثلاثة سنتات إلى 73.60 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرًا توقعات المحللين.

وواصل الطلب الضعيف دعم التوقعات الأساسية، وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، بمقدار 20 ألف برميًل يوميًا، إلى 103.1 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الإنتاج الصناعي، ونمو التصنيع في الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "ميلتون"، أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي ساحل ولاية فلوريدا على خليج المكسيك اليوم الأربعاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات البنزين إلى ثالث أكبر ولاية مستهلكة في الولايات المتحدة.

وأغلقت فلوريدا، التي تعتمد على الواردات البحرية من الوقود، معظم موانئها أمام حركة السفن أمس، كما أغلقت شركات الطاقة بعض خطوط الأنابيب ومحطات التسليم في منطقة "تامبا" بالولاية.