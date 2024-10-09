شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تترقب نتائج اجتماع السياسة النقدية المقرر صدوره اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يركز المستثمرون في أسواق المعادن الثمينة على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر إعلانه اليوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.



كما تتأثر الأسواق بتصريحات العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية الأسبوع، حيث أعرب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم عن دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد سيوجه السياسة النقدية للبنك.

واكدت به عضوة البنك أدريانا كوجلر إنها تدعم بقوة خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل البنك الفيدرالي وستدعم المزيد من التخفيضات إذا استمر التضخم في التراجع كما تتوقع.



و صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه سيكون من المناسب مرة أخرى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.