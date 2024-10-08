شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال جلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 9.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.6%، أعقبه قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.1%، 3%، على التوالي، يليهم قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.5%، 2.4%، 2.2%، على الترتيب.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.9%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919 مليون ورقة مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.54%، والعرب على 6.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 49.6 مليون جنيه، 34.3 مليون جنيه، 236.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 287.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 8080 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.