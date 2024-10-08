شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر بطاقة تذكارية للأبطال الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

صرّح عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن ما حققته البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 يعد إنجازًا كبيرًا يؤكد أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة تحققان الصعاب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز قد ساهم في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.



وأضاف عبده علوان أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليدها في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة (6 سم في 8 سم) مؤمنة ضد التزييف متعددة الألوان أوفست قيمتها 5 جنيهات ومزودة بتقنية الـ"QR Code" لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكّنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.



