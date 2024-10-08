شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل سفير السويد بالقاهرة لبحث سبل التعاون بمجالات تحديث الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير هاكان ايمسجارد سفير السويد لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة استراتيجية تخزين الطاقة ومشروعات الطاقات المتجددة وتدريب الكوادر البشرية.

وشهد اللقاء بحث زيادة التعاون القائم فى عدد من المجالات ومن بينها الدعم الفني المقدم من معهد تمويل التنمية السويدى SWEDFUND لتنفيذ خدمات إستشارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتمويل عدد من الدراسات من بينها تخطيط القدرة الغير فعالة بالشبكة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة بالشبكة لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة والوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة، وتطبيق الإتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة الكهربائية، وزيادة أعداد المتدربين من قطاع الكهرباء على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر، وامداد الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

وأكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات بين مصر والسويد لاسيما فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى المشاركة الفعالة من قبل الشركات السويدية في مشروعات قطاع الكهرباء والدور الكبير والمساهمة الفعالة في مشروعات قطاع الكهرباء، وفى مجال تدريب العاملين على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية، موضحا استراتيجية عمل الوزارة للتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى اطار رؤية عامة لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية.



