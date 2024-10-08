شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الذكية للزجاج بقيمة 5.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الذكية للزجاج، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 12 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون دولار، وصفقة على شركة علامنا للحلول المتكاملة بحجم تداول 498.3 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة مون فيو للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 14.6 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.9 مليون عبر تنفيذ 49 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919 مليون ورقة مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.54%، والعرب على 6.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 49.6 مليون جنيه، 34.3 مليون جنيه، 236.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 287.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 8080 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.