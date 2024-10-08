شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام للمنتدى الحضرى: سيتم تخصيص جلسات لعرض تجارب القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير عاطف سيد، المنسق العام للمنتدي الحضري العالمي، انه سيتم تخصيص جلسات لعرض تجارب القطاع الخاص والشركات المصرية في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، فضلا عن إتاحة الفرص الاستثمارية سواء داخل مصر او خارجها لهذه الشركات .

وجاء ذلك رداء علي اسئلة اليوم السآبع والمتعلقة بامكانية السماح للقطاع الخاص في عرض التجارب الخاصة بهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وكذا كيفية الاستفادة من الاهتمام العالمي الكبير للمنتدي الحضري العالمي في عرض الفرص الاستثمارية داخل مصر والترويج لها؟ وايضاً كيفية عرض تجربة مصر في القضاء على ظاهرة العشوائيات؟

وقال السفير عاطف سيد، انه ايضاً سيتم تنظيم جولات للمناطق العشوائية وذلك لاستعراض التجربة المصرية في القضاء علي ظاهرة المناطق العشوائية الخطرة واستعراض قبل وبعد.

وبما يتعلق بالفرص الاستثمارية، قال ان وزارة الإسكان تعمل حاليا علي عقد عدة اجتماعات مع رجال أعمال مصرية واجنبية المشاركة في المنتدي الحضري العالمي، وذلك للتنسيق في عرض الفرص الاستثمارية داخل مصر .

وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

ويتضمن المنتدى الحضري العالمي تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.

وباستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ستكون مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

