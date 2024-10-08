شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب هبيتات بالقاهرة: المنتدى الحضرى العالمى يركز على قضايا الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد رزق، مدير مكتب هبيتات بالقاهرة، أن من بين فعاليات المنتدي الحضري العالمي، أسبوع القاهرة الحضري بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وذلك لمناقشة قضية الاستدامة في المدن الجديدة، وستتضمن جولات في عدد من المشروعات والمدن الجديدة .

وأضاف أحمد رزق، خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي، للمنتدي الحضري العالمي، أن من بين الفعاليات ايضاً هو يوم المدن العالمي ، في مكتبة الإسكندرية والتركيز علي القضايا الشباب والمناخ والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأوضح انه سيتم ايضاً تنظيم حدث عالمي داخل منطقة الاسمرات وذلك تخليدا لذكري استضافه مصر للمنتدي الحضري العالمي ، فضلا عن بعض المؤتمرات والفعاليات التي تنظم في اكثر من مدينة مصرية خلال استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي .

وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

ويتضمن المنتدى الحضري العالمي تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.

وباستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ستكون مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.