شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام للمنتدى الحضرى: دعونا أكثر من 1500 وزير وجهة حكومية للمشاركة في الحدث والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير عاطف سيد، المنسق العام للمنتدي الحضري العالمي، أن عدد الحضور من مختلف دول العالم سيتراوح ما بين 13 الي 15 الف جهة علي مستوي دول العالم، فضلا عن ما يقرب من 12 جهة أخري ستشارك من خلال الأون لاين .

وقال ان نظمة الهابيتاب دعت ما يقرب من 1500 وزير وعمدة ومحافظ وعدد من رؤساء دول العالم ، للمشاركة في المنتدي الحضري العالمي.

وأوضح ان هناك عدد متطوعين كبير جدا بمجرد فتح الباب للتسجيل في العمل التطوعي داخل المنتدي ، وهو ما يؤكد علي أهمية الحدث ، وسيتم عقد ورش تدريب لتأهيل هولاء المتطوعين للعمل في المؤتمرات الدولية .

وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

ويتضمن المنتدى الحضري العالمي تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.



وباستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ستكون مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.