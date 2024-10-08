شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: شركة بيراميزا تتقدم بمستندات زيادة رأس مال الشركة إلى 517 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 517 مليون جنيه بزيادة قدرها 117 مليون جنيه بإصدار عدد 5.85 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 20 جنيهات للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للمركز المالي للشركة في 31 مارس عام 2024، والقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2023، وأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

كما أعلنت البورصة، عن تقدم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 914 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 211 مليون جنيه إلى 393.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 182.8 مليون جنيه، وذلك بإصدار عــدد 914 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.

أعلنت البورصة، عن تحويل عدد 4.9 مليون سهم من أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية، المملوكة لأحد مساهمي الشركة بحيث يكون التداول عليها بالدولار الأمريكي بدلا من التداول عليها بالجنيه المصري.