شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد عيسى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية، عن اختيار أحمد عيسى طه أبو حسين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

ويأتي هذا التعيين ممثلاً عن بنك مصر، خلفاً لمحمد محمود الأتربي، الذي تم توجيه الشكر له على جهوده المتميزة وإسهاماته البارزة خلال فترة رئاسته.

وقد أعرب مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال عن تقديره الكبير لمحمد الأتربي، مشيداً بدوره الحيوي في دعم استراتيجية النمو والتوسع التي قادتها سي آي كابيتال خلال فترة توليه المنصب، كما أكد المجلس إدارة أن إسهاماته كان لها أثر إيجابي في تحقيق نجاحات ملموسة للشركة على كافة المستويات.

وفي سياق متصل، أشاد أعضاء مجلس الإدارة أحمد عيسى طه أبو حسين، نظراً لكفاءته وخبرته الكبيرة في القطاع المالي والمصرفي، وتوقعاتهم بأن يواصل البناء على الأسس القوية التي وضعتها الشركة مع تحقيق المزيد من النمو والنجاحات وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري.

ويعد أحمد عيسى طه أبو حسين هو شخصية من أهم الشخصيات البارزة في قطاع البنوك والسياحة والاقتصاد المصري، وكان يشغل منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة المصرية السابقة، وقبل توليه الوزارة تميز عيسى بمسيرة مهنية ناجحة في القطاع المصرفي، حيث تولى مناصب قيادية في عدة مؤسسات مالية، وكان له دور بارز في تطوير القطاع المصرفي في مصر.