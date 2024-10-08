شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بريتر العالمية: مركزنا بمصر الوحيد بإفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح ماكينات الغزل والان مع تفاصيل الخبر

أكد فاسيلوس كاوس نائب رئيس شركة ريتر لخدمات الإصلاح العالمية، أن المركز الاقليمي في مصر يعد الأول؛ لتوفير خدمات الإصلاح، وتغيير الأجزاء وخدمات ما بعد بيع ماكينات ريتر التي تزيد عن 100 ألف ماكينة غزل حول العالم، والتي تم تزويد مصر بها في المشروع القومي للغزل والنسيج .

وجاء ذلك اليوم خلال مؤتمر اطلاق تدشين أول مركز في مصر والوحيد في الشرق الأوسط وإفريقيا بحضور رؤساء شركات الغزل وخبراء الصناعة في المنطقة الصناعية ببرج العرب.

وأشار أن المركز في مصر ‬يعد في منتصف العالم والوحيد في افريقيا والشرق الاوسط، من خلال الشراكة بين ريتر ونوبل تكس، وهناك 25 مركزا في 20 دولة في العالم.

وأوضح فاسيلوس أن المركز يقدم خدمات الاصلاح الميكانيكية لماكينات الغزل، بجانب الاصلاحات الالكترونية، بجانب خطة بتنفيذ كافة إصلاحات الماكينات وتوفير قطع الغيار في مصر.

استعرض العديد من الفنيات الخاصة بعمليات الاصلاح التي سيتم تنفيذها، مما يوفر تلك الخدمة الهامة ويوفر الوقت ايضا، من خلال شرحها للمشاركين في المؤتمر.

ومن جانبه كشف علي أوزسامسون مدير المبيعات الإقليمي لأوروبا وأفريقيا بـ"ريتر السويسرية"، أن مصر واحدة من أهم الدول التي تهتم بها شركة ريتر لا سيما في ظل تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة، والاستعانة بأحدث ماكينات من إنتاج الشركة من مصانعها المتواجدة في التشيك وألمانيا والهند.

وأضاف أن مصر تعد ثاني دولة مهمة في المنطقة كلها بعد تركيا، والتي لديها طاقات كبيرة في مجال الغزل والنسيج، موضحا أن ريتر بدأت في تدعيم مراكز صيانتها، وتوفير كافة الاحتياجات المتعلقة بقطع غيار الماكينات الحديثة، وبالتالي تغيير بعض القطع كبديل عن تغيير أجواء كبيرة من الماكينات بما فيها توفير تلك القطع لمصر، لافتا إلى أنه كما كشف خلال حفل الافطار في رمضان الماضي تم بالفعل تدشين المركز.

كما تطرق هاري موراريامو خبير الاصلاح إلي آليات اصلاح ماكينات الغزل وكذلك تغيير بعض الأجزاء فيها.