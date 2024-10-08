شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يسجل 28600 جنيه اليوم الثلاثاء 8/ 10 /2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب 28600 جنيه، خلل تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية، في ظل انخفاض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف بعد أن سيطر التذبذب على تحركات الذهب، ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع سجل خلالها مستويات تاريخية، ولكن تحسن بيانات قطاع العمالة الأمريكية ساعد على توقف ارتفاعات الذهب.

في حين سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3575 جنيهاً الآن، مع توقعات بتغيرات سعر الذهب في مصر خلال الساعات القادمة.

وسجلت أعيرة الذهب المختلفة في السوق المصري اليوم القيم التالية: عيار 24 يسجل 4086 جنيها. عيار 21 يسجل 3575 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3064 جنيها. الجنيه الذهب 28600 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي انخفض أونصة الذهب العالمي بنسبة 0.2% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2653 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى عند 2673 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2624 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

البداية تعد ضعيفة للذهب في تداولات شهر أكتوبر، ولكن حقيقة أن الذهب لم يشهد انخفاض حاد، ولم يغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت مستوى هام تدل أن فرص استمرار صعود المعدن النفيس لا تزال موجودة وبقوة.

التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عند ذروتها في ظل التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، وهو الأمر الذي يبقي على الذهب مرتفعاً بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2685 دولار للأونصة، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن.

الطلب الاستثماري على الذهب يشهد تغيرات وصعود وهبوط وفقاً لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، وقد شهدنا الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.



