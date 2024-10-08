البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 31363 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 38658 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 13596 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 7518 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10720 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 3216 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 8278 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأسمنت سيناء، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان لعدد 2.125 مليون سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة، أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.38 مليون وثيقة بدلا من 3.36 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والمالية والصناعية المصرية، وابن سينا فارما، وكونتكت المالية القابضة عدد 2523 سهم، 26.2 ألف سهم، 200 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 3 ملايين سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وطاقة عربية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، وكونتكت المالية القابضة، عدد 2000 سهم، 5500 سهم، 8 آلاف سهم، 40 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم، 71.8 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 200 ألف سهم.



في سياق منفصل أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أحد مساهمي شركة تطوير وإدارة القرى الذكية، عن نية طرح حصة في حدود ما بين 30 إلى 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، على أن يكون ذلك مرهونًا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وتمتلك شركة تطوير وإدارة القرى الذكية، شركة القرية الذكية الممتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وتمتلك شركة النعيم القابضة للاستثمارات حصصًا مباشرة وغير مباشرة في رأس مال تبلغ حوالي 32.1% من خلال الجهات المرتبطة بما في ذلك شركة ريكاب للاستثمارات المالية منها حصة مباشرة بحوالي 14.9% من إجمالي الأسهم المصدة، كما يضم هيكل ملكية كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر وشركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "ادكوم"، وشركة أبناء مصر للتعمير.

كما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن السير في إجراءات التعاقد مع مؤسسة أمان الماشية التجارية (شركة سعودية) في التعاقد على زراعة 25 فدان أشجار قرض الأفريقي (السنط العربي) على الأرض المملوكة للشركة قابلة للزيادة حتى 500 فدان خلال 3 سنوات، على أن تقوم الشركة السعودية بالتسويق للمنتج بالكامل سواء كان تسويق محلي أو بالتصدير خارج البلاد.

في سياق متصل أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن اختيار أحمد عيسى طه، رئيسًا لمجلس الإدارة ممثلًا عن بنك مصر.

فيما أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول الاستقالة المقدمة من ماجد أحمد سامي محمد شريف، من عضويته في مجلس إدارة الشركة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر عام 2024.