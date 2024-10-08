شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مركز إقليمى لاصلاح وصيانة ماكينات الغزل فى مصر ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

بحضور العشرات من رؤساء وقيادات شركات الغزل والنسيج في مصر، انطلقت فعاليات تدشين أول مركز اقليمي لصيانة واصلاح ماكينات غزل ونسيج ريتر السويسرية في مصر لأول مرة وذلك بالمنطقة الصناعية في برج العرب .

في كلمتها أشارت المهندسة نائلة الطويل وكيل ريتر السويسرية أن الغزل والنسيج هو القطاع الذي سينهض بالصناعة المصرية ويضاعف الصادرات ويلبي في الوقت نفسه الاحتياجات المحلية بأحدث موديلات من ريتر وبتكلفة تصل لنحو 50 مليار جنيه من الحكومة المصرية باعتباره مشروعا قوميا .

أوضحت إننا نعتز بشراكتنا مع شركة ريتر السويسرية والتى تمتد لأكثر من ثلاثين عاما ساهمت خلالها في تزويد قطاع الغزل والنسيج بأحدث الماكينات التي قادت القطاع للتميز وتبوأ مكانة عالمية .



جانب من الحضور

وانطلاقا من هذة الشركة فإننا اليوم على موعد بافتتاح مركز الإصلاحات الإلكترونية والميكانيكية الجديد "نوبل ريبير " وهو مركز الإصلاحات الإلكترونية والميكانيكية الجديد الذي يعد مركزا جديدا متفردا في مصر متكاملا ومواكبا لكل جميع انواع الإصلاحات الإلكترونية والميكانيكية لماكينات ريتر بمختلف انواعها و موديلاتها فهو يحتوي على أحدث أجهزة الاختبارات والماكينات التى تساعد عملائنا الكرام فى تقليل زمن التوقفات للماكينات وسوف يتم تحديث بجميع الأجهزة والأدوات الحديثة اولا بأول.

أوضحت ان المركز يحتوي على آله تغير أجزاء الكومباكت وهى الإله الفريدة فى تغير هذة الأجزاء.

ويعتبر نوبل ربير مركزا لجميع الصيانة الوقائية لجميع انواع الانفرترات لماكينات ريتر بجميع انواعها و موديلاتها، لافتة انه يعد أيضا لجميع الإصلاحات الميكانكية مثل الجريبوكسات والاصلاحات الأخرى. وايضا يعد مركزا للصيانة الوقائية لازرع ضواغط مجموعة السحب لماكينات الغزل.

وأشارت أن كل تلك الامكانيات التي يمتلكها المركز ستساعد علي سرعة اصلاح وصيانة الماكينات وتساعد علي تدعيم الصناعة الفترة المقبلة.

شهد انطلاق الفعاليات ، فاسيليوس كاوس - نائب الرئيس، خدمات الإصلاح العالمية ، وبرونو شينك - رئيس قسم تكنولوجيا الغزل فى ريتر وعلي أوزسامسون -مدير المبيعات الإقليمي بأوروبا / أفريقيا ، وستيفانوس سيناريا - مدير المبيعات بأفريقيا و جايكومار فينكتسان – رئيس إدارة منتجات خدمات الإصلاح العالمية والعشرات من شركات الغزل والنسيج