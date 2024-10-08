شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: العمل على نظام ضريبى مبسط لـ"الفرى لانسر" والقطاعات غير الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن عدد من الحوافز لضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن ميكنة المنظومة الضريبة يساعد في المساندة عند العمل على دعم القطاعات غير الرسمية، وإن تطبيق التسهيلات الضريبة سيتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز الضريبة.

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أن توسيع القاعدة الضريبة ضرورة ملحة بضم الاقتصاد غير الرسمي، ويجب عند التعامل مع القطاع غير الرسمي التأكد أنه متشعب جدا وعند الحديث عن هذا القطاع يجب أن نقوم بتقسيمه بسبب تشعباته وتفرعاته.

وأوضح أن قطاع ريادة الأعمال و"الفري لانسر" يقدمون خدمات مهمة ويحتاجون مساعدة من أجل فهم المنظومة الضريبة والتأمينات وغيرها من الالتزامات ونحاول الوصول إلي نظام ضريبي مبسط للتعامل مع هذه الأنشطة.

وشدد وزير المالية، على العمل على كل أوجه الدعم لقطاع ريادة الأعمال و"الفري لانسر" وتحفيزهم ومنحهم قدر كافي من الثقة في المنظومة الرسمية عند التعامل مع ملف الضرائب.

وتابع، "نحاول الوصول إلي منظومة متكاملة تساعد وتساند هذه القطاعات سواء ريادة الأعمال والفري لانسر (freelancer) والقطاعات غير الرسمية لضمها للمنظومة الضريبة المصرية".

وأشار إلي أن النجاح في التعامل مع ملف القطاع غير الرسمي يحتاج أكثر من آليه لأن الحوافز أو آليات ضم القطاع غير الرسمي قد تصلح مع قطاع ولا تصلح مع آخر.