شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 80.52 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

قفزت أسعار النفط أكثر من3% اليوم مع تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أغسطس الماضي، فيما دفع تزايد مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى العدول عن رهانهم على انخفاض أسعار الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 3.2% إلى 80.52 دولارا للبرميل، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار أو 3.4% إلى 76.87 دولارا، وقفز برنت الأسبوع الماضي أكثر من8%، بينما تقدم خام غرب تكساس أكثر من 9% على أساس أسبوعي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وكتب محللون لدى تيودور وبيكرينج وهولت اليوم: "هناك مخاوف متزايدة إزاء احتمال استمرار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يزيد من اضطرابات الإمدادات في المنطقة".

وحجزت صناديق التحوط ومديرو الأموال مراكز بيعية قياسية للعقود الآجلة للنفط في منتصف سبتمبر الماضي بسبب تضاؤل توقعات الطلب، وبشكل رئيسي في الصين (أكبر مستورد للنفط الخام).

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا وقازاخستان، في زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر المقبل بعد خفض الإنتاج في السنوات القليلة الماضية لدعم الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.



