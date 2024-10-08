شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الضرائب: الحوافز الضريبة تساهم فى تحسين العلاقات بين المستثمرين وجهات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار يستهدف الاستماع لرؤيه وزارة المالية للمنظومة الضريبة خلال الفترة القادمة ومناقشة آليات الفحص في مأموريات الضرائب

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أن الاستثمار أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الدولة، لذا تم إطلاق اول مبادرة للتسهيلات الضريبة بسبب التأخر في إنهاء الفحص الضريبي، ووجود جزاءات وعقوبات معالي فيها والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات.

وأشار إلي أن تحسين العلاقات بين المستثمرين ومجتمع الأعمال لذا تم إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبة بهدف حل المشكلات والعوائق سالفة الذكر، من أجل دعم وتحفيز القطاع الخاص والاستثمار.

وأكد أن الحوافز الضريبة الجديدة تساهم في توسيع نطاق الأعمال ودعم انضمام القطاعات إلي المنظومة الرسمية، ونثمن هذه المبادرة ونتمني إضافة تسهيلات جديدة لها.