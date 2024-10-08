الاقتصاد

البنك المركزي الصيني يضخ 7ر41 مليارات يوان في النظام المصرفي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 7ر41 مليارات يوان (9ر5 مليارات دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

 

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

 

وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بـ”الريبو العكسي” عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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