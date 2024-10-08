شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار المدينة الاقتصادية»: توقيع عقدي إيجار مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقدي إيجار لمكاتب ووحدات في مبنى مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصفقة تشمل توقيع عقدي إيجار أحدهما لمكاتب والآخر لوحدات في مبنى B02 الواقع في شارع إنتاج، الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لاستخدامها في أغراض التجزئة والمختبرات وورش العمل لدعم أنشطة التعلم الأكاديمي، وسيضم أكاديمية رائدة في المنطقة مخصصة لتطوير المعارف والمهارات الفنية للقوى العاملة المحلية، بهدف توطين الوظائف والمعرفة الفنية في مجالات صناعة السيارات والمركبات وصيانتها.
وأضافت أن مدة عقدي الإيجار 5 سنوات قابلة للتمديد لفترة إضافية يتفق عليها الطرفان، وذلك من خلال تقديم إشعار كتابي إلى المؤجر قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الإيجارية. وتخضع الاتفاقيتين للموافقة النهائية من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأفادت بأن قيمة الاتفاقيتين يقدر بـ 21.630 مليون ريال، فيما يبلغ قيمة اتفاقية تأجير المكاتب 18,492,675 ريال ويبلغ إجمالي قيمة اتفاقية تأجير الوحدات 3,137,780 ريال.
وأشارت إلى أن أسباب الصفقة هي: استغلال الأصول المتاحة بما يعود على إيرادات الشركة بالنفع.
وستبدأ الشركة في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لشروط وأحكام العقدين ومعايير التقارير المالية المعمول بها.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة: صندوق الاستثمارات العامة، إذ يملك ما نسبته 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، ويملك أيضًا ما نسبته 91.8% في شركة سير الوطنية للسيارات وله ملكية بطريقة غير مباشرة في شركة لوسد المحدودة، وهما المساهمين في الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصفقة تشمل توقيع عقدي إيجار أحدهما لمكاتب والآخر لوحدات في مبنى B02 الواقع في شارع إنتاج، الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لاستخدامها في أغراض التجزئة والمختبرات وورش العمل لدعم أنشطة التعلم الأكاديمي، وسيضم أكاديمية رائدة في المنطقة مخصصة لتطوير المعارف والمهارات الفنية للقوى العاملة المحلية، بهدف توطين الوظائف والمعرفة الفنية في مجالات صناعة السيارات والمركبات وصيانتها.
وأضافت أن مدة عقدي الإيجار 5 سنوات قابلة للتمديد لفترة إضافية يتفق عليها الطرفان، وذلك من خلال تقديم إشعار كتابي إلى المؤجر قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الإيجارية. وتخضع الاتفاقيتين للموافقة النهائية من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأفادت بأن قيمة الاتفاقيتين يقدر بـ 21.630 مليون ريال، فيما يبلغ قيمة اتفاقية تأجير المكاتب 18,492,675 ريال ويبلغ إجمالي قيمة اتفاقية تأجير الوحدات 3,137,780 ريال.
وأشارت إلى أن أسباب الصفقة هي: استغلال الأصول المتاحة بما يعود على إيرادات الشركة بالنفع.
وستبدأ الشركة في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لشروط وأحكام العقدين ومعايير التقارير المالية المعمول بها.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة: صندوق الاستثمارات العامة، إذ يملك ما نسبته 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، ويملك أيضًا ما نسبته 91.8% في شركة سير الوطنية للسيارات وله ملكية بطريقة غير مباشرة في شركة لوسد المحدودة، وهما المساهمين في الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات.