شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 31723 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 39162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 7590 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10822 نقطة.