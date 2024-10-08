شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 10:19 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 31723 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 39162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13711 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 7590 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10822 نقطة.
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