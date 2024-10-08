الإسكان تعلن عن طرح للوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفورى بـ15مدينة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى نتوسع فى طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة

الطرح يتضمن 6575 وحدة سكنية متنوعة.. وكراسات الشروط ستتاح بموقع "مسكن" من 27 أكتوبر : 26 ديسمبر

فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التوسع فى طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

ونوه "الشوربجي"، عن أن الطرح يشمل 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة، و456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور، و35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات، و34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر "غرب أسيوط".

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.



وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من 27/10/2024 : 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.