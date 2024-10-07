شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 7-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 7-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 18 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، ودلتا للطباعة والتغليف، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والسويدي إليكتريك، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجهينة للصناعات الغذائية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تربح 28 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 783.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.75%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 202.2 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 81.6 مليون جنيه، 323 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 549.9 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13794 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10828 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 8406 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا المالية والصناعية المصرية، ومستشفى كليوباترا عدد 20532 سهم، 87.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي سماد مصر (ايجيفرت)، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1500 سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 25 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات عبور لاند للصناعات الغذائية، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وطاقة عربية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 7831 سهم، 6250 سهم، 4 آلاف سهم، 100 ألف سهم، 120 ألف سهم، 60.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 5327 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.5 مليون سهم.

أعلنت شركة العربية للصناعات الهندسية، بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 246 ألف سهم، بسعر 1.34 جنيه بقيمة إجمالية 329.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.0338% إلى 4.92304%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 3.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 مقابل 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض قدره 42 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وحققت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إجمالي إيرادات 163.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 مقابل 30 يونيو عام 2024 مقابل إيرادات 182.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، وبلغ الفائض 2.054 مليون جنيه مقارنة مع 3 ملايين جنيه.

أوراسكوم

أعلن شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن تعيينها من قبل شركة مدن القابضة، كمقاول رئيسي لتنفيذ الأعمال التمهيدية من البناء للمرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة.

السويدي

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة مدن القابضة، ولكن لم يتم التفاوض بعد بين الطرفين على النطاق المحتمل للشركة من حيث القيمة أو المدة أو المنتجات أو أي تواريخ محددة للاتفاقيات النهائية.