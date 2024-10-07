شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 79.38 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس75.92 دولار للبرميل تسليم شهر ديسمب 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 74.63دولار للبرميل لشهر اكتوبر 2024 و81.87دولار للبرميل متوسط سعر سلة أوبك لعام 2024.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.008 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 3.573 دولار للجالون.



وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.



