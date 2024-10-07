شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 7-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024.

إيقاف تداول 18 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، ودلتا للطباعة والتغليف، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والسويدي إليكتريك، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجهينة للصناعات الغذائية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تربح 28 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 783.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.75%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 202.2 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 81.6 مليون جنيه، 323 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 549.9 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13794 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10828 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 8406 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 62.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.48%.

- أورسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 288.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.67%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 29.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.29%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 108.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.77%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 53 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.91%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.81%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 21.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.539 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.80%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 26.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%.