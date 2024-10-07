"القومي للاتصالات": إطلاق برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي"

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أطلق المعهد القومي للاتصالات، بالتعاون مع مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" في إطار بروتوكول التعاون بين المؤسسة والمعهد.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي ونشر المعرفة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات تنفيذًا لرؤية مصر الرقمية.

ويستمر البرنامج أسبوعين ويشمل سلسلة من المحاضرات حول موضوعات مهمة، أبرزها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، وتحليل البيانات والتعلم الآلي، والتحول الرقمي والابتكار، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز.

ويحاضر في البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة المعهد القومي للاتصالات ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني بالمؤسسة.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة باجتياز البرنامج. آخر موعد للتقديم في الدفعة الأولى يوم 9 أكتوبر.