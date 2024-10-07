شكرا لقرائتكم خبر عن 77.62 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن سجلت يوم الجمعة الماضى أكبر ارتفاع أسبوعي لها فى أكثر من عام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا، بما يعادل 5ر0 %، 77.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 35 سنتًا، أو 0.5%، إلى 74.03 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.