شكرا لقرائتكم خبر عن "الدستاوى" يفتتح مركز خدمة عملاء الكهرباء والمركز المتكامل بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء مركز خدمة العملاء بالفيوم والمركز المتكامل الذي تم تطويرة وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصريةالموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة.

ويخدم مركز الخدمة المطورة أكثر من 150 ألف مشترك ويقدم جميع الخدمات لجمهور المشتركين، وذلك بهدف تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل والتحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا إستحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الإداء وزيادة التواصل والتفاعل مع عملاء الشركة.

وحرص الدكتور خالد الدستاوى والمهندس رافت شمعة على عقد اجتماع مع قيادات قطاع الفيوم التابع للنطاق الجرافي لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء وتم خلال الاجتماع مناقشه جميع المؤشرات الفنية وخاصة نسبة الفقد ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات وتحصيل الضبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية.



