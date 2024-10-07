شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات بالبورصة تحقق صعودًا يفوق العائد من الاستثمار فى الذهب والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

حققت 7 شركات بالبورصة المصرية، صعودًا بنسبة تفوق 80% خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، ليفوق العائد المحقق على الاستثمار في الذهب والشهادات البنكية والعقارات، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 86.89% ليصل إلى مستوى 0.114 دولار.

2- غاز مصر بنسبة 88.46% ليصل إلى مستوى 49 جنيهًا.

3- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 93.76% ليصل إلى مستوى 1.304 جنيه.

4- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 117.62% ليصل إلى مستوى 0.568 جنيه.

5- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 192.81% ليصل إلى مستوى 26.060 جنيه.

6- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بنسبة 224.82% ليصل إلى مستوى 27.480 جنيه.

7- أسمنت سيناء بنسبة 275.02% ليصل إلى مستوى 37.690 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.76% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 21.70% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 19.44% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 14.54% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 22.05% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.