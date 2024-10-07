شكرا لقرائتكم خبر عن «إعادة» توقع عقدا مع «الاتحاد للتأمين» بـ208.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: إعادة تأمين للتغطية التأمينية لحقوق ومستحقات العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين في حال تعثر المنشآة وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.

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وأفادت بأن المنتج يمثل الجهود المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهيئة التأمين لإصدار وثيقة قياسية تهدف إلى حماية حقوق العاملين من غير السعوديين في المنشأة المتعثرة وفقاً لتصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل التغطية التأمينية للمنتج الأجور غير المدفوعة وتذكرة العودة إلى بلد العامل وفق حدود التغطية والشروط والاحكام المتفق عليها الصادرة من هيئة التامين.

وتوقعت أن يظهر الاثر المالي للعقد على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الرابع للعام المالي 2024م. الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"،أمس، عقدا لإعادة التأمين مع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني للتأمين ضد تعثر أصحاب العمل.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: إعادة تأمين للتغطية التأمينية لحقوق ومستحقات العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين في حال تعثر المنشآة وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.وأضافت الشركة أن قيمة العقد تقدر بنحو 208.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا ميلاديا.وأفادت بأن المنتج يمثل الجهود المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهيئة التأمين لإصدار وثيقة قياسية تهدف إلى حماية حقوق العاملين من غير السعوديين في المنشأة المتعثرة وفقاً لتصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل التغطية التأمينية للمنتج الأجور غير المدفوعة وتذكرة العودة إلى بلد العامل وفق حدود التغطية والشروط والاحكام المتفق عليها الصادرة من هيئة التامين.وتوقعت أن يظهر الاثر المالي للعقد على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الرابع للعام المالي 2024م.