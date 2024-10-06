لشراء تقاوي القمح.. آل منيف توقع عقدا مع الجوف الزراعية بـ4.5 ملايين ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقّعت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عقد شراء تقاوي القمح بنحو 2000 طن مع شركة الجوف التنمية الزراعية وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 4.5 ملايين ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وغيره من الضرائب والرسوم والتكاليف التي تنتج عن هذا العقد حيث سيتم اضافة هذه الرسوم الاضافية على السعر عند اصدار الفاتورة الشهرية.

وبيّنت الشركة أن مدة العقد شهرين، مبينة أن العقد جاء وفق خططها السنوية لتغطية احتياجات السوق المحلي لموسم زراعة القمح لدى عملائها من الشركات والمزارعين.

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