شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نتائج فى الأسواق العالمية بسبب بيانات أميركية عن سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

تفاعلت الأسواق بقوة مع بيانات سوق العمل الأمريكي، والتي صدرت نهاية الأسبوع، حيث تكون هذه البيانات المؤشر الذي يتحرك من خلاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن مستقبل الفائدة.

وكشف تقرير سوق العمل والتوظيف، إن سوق العمل الأميركي وفر 254 ألف وظيفة فوق المتوقع حيث أشارت التوقعات إلى توفير 147 ألف فقط في مقابل 82 ألف فرصة عمل وهي القراءة السابقة.

كما كشفت البيانات، أن معدل البطالة الأميركية سجل 4.10% مقابل توقعات 4.20% فيما وصلت القراءة السابقة 4.20%.

وتسببت هذه البيانات في نتائج مباشرة على الذهب والدولار والبتكوين والأسهم:



مؤشر الدولار يرتفع بقوة ليسجل مستوى 102.209 بنسبة ارتفاع 0.47%.

الذهب يتراجع لمستوى 2,643 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.42%.

بيتكوين ترتفع إلى 61,659.00 دولار بنسبة ارتفاع 1.68%

عقود داو جونز تسجل ارتفاعًا بـ 192 نقطة قبل افتتاح السوق.