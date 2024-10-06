شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد بحوالي 7 جنيهات، سواء بسعر المزرعة أو السعر النهائي للمستهلكين، حيث تحركت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة للتجار من مستويات 76 جنيهًا إلى 84 جنيهًا حاليًا.

أسعار الدواجن في مصر اليوم للمستهلكين تحركت إلى مستويات 95 جنيها للكيلو وبلغ سعر كيلو الوراك 103 جنيهًا وسجل كيلو الفراخ الأمهات 88 جنيها للمسهلكين.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 98 جنيهًا الآن في المزرعة وبلغ سعر الكتكوت الساسو 26 جنيهًا وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 46 جنيها في المزارع.

طرحت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحا من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية ملحوظة.