شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عوائد الموازنة من شركات القطاع العام إلى 1.2 مليار جنيه خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 34 مليار جنيه، وتمثل نسبة 11.6% من إجمالي الإيرادات.

وجاءت هذه الزيادة في الإيرادات غير الضريبية من تحقيق عوائد الملكية بنحو 11.8 مليار جنيه، وارتفاع العوائد المحصلة من الهيئة الاقتصادية بنحو 0.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 54.8% لتحقق 2.3 مليار جنيه، وارتفاع العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 0.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 76.1% لتحقق 1.2 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بقيم 5.3 مليار جنيه لتحقق 9.4 مليار جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة بنحو 0.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 12.4 مليار جنيه، ويرجع ذلك بالأساس إلى الزيادة في المتحصلات الجارية لتحقق 10.5 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغت 294 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025 لترتفع بنحو 87.1 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 88.4%، وغير الضريبية بنحو 11.6%.



وكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا بقيمة 49.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.29% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 8.7 مليار جنيه بنسبة 0.06% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.