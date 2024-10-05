شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط رأس الحكمة.. فنادق عالمية ومرسى لليخوت ومولات تجارية ومنطقة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي، وتكشف البيانات الرسمية، تفاصيل مخطط تنمية المدينة.

بداية ستتولى شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية-التابعة لشركتي القابضة ADQ ومدن القابضة- تطوير مشروع رأس الحكمة، ويمتد المشروع على مساحة 170 مليون متر مربع، وعلى بعد 350 كيلو متر شمال غرب القاهرة، ويطل المشروع على مساحة 44 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

سيتم تطوير مدينة رأس الحكمة على عدة مراحل تبدأ الأولى على مساحة 50 مليون متر مربع، وستضم بنية تحتية سياحية، فيما سيتم تطوير المساحة المتبقية البالغة 120 مليون متر مربع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.

أما عن مخطط تطوير مشروع رأس الحكمة، صمم المشروع لاستيعاب 2 مليون نسمة مع أكثر من 40 كيلو متر من المساحات الخضراء، وبالنسبة لطريقة الوصول للمشروع، سيكون هناك مطارًا دوليًا جديدًا ومحطة قطارات عالية السرعة، ومرسى عالمي للقوارب واليخوت.

وبالنسبة لمكونات مشروع رأس الحكمة، سيضم وحدات متنوعة ما بين سكنية وفندقية وتجارية وإدارية ومرافق للتجزئة والترفيه، بهدف استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام، كما سيضم المشروع مجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا بالإضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.

وسبق أن كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مدينة رأس الحكمة ستتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.