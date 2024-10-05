شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 180 من العاملين بقطاع البترول فى مجال تحسين كفاءة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، برنامجًا تدريبيًا متطورًا في مجال كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستمر لمدة عشرة أشهر يتم من خلاله إثراء معرفة ومهارات المتدربين البالغ عددهم 180 متدربًا من قطاع البترول بتجربة تدريبية متطورة في الجوانب اللازمة لتطبيق نظم ومشروعات كفاءة الطاقة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتنمية قدرات العنصر البشري وتدريبه علي التطبيق الفعال لبرامج تحسين كفاءة الطاقة بمنشآت قطاع البترول.



وتم عقد اجتماع اطلاق المشروع برئاسه الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ عبر الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي البنك واستشاري المشروع وأعضاء إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.

ويشمل البرنامج ثلاث مكونات رئيسية؛ المكون الأول برامج فنية تدريبية عن كفاءة الطاقة يتم تنفيذها بثلاث من شركات القطاع (خالدة -بتروبل -العامرية لتكرير البترول)، ويشارك في البرنامج 90 متدربًا من 40 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع، وتضم تدريبًا نظريًا، تدريب عمليًا ومراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالشركات المستضيفه للتدريب وكذلك برامج بناء المهارات الشخصية، كما سيوفر استشاري المشروع الدعم الفني للمشاركين لإعداد دراسات فنية لمقترح مشروعات لتحسين كفاءه استهلاك للطاقة بشركاتهم.



ويتمثل المكون الثاني في تأهيل ثلاثة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول على شهادة إدارة نظم الطاقة ISO 50001 وتدريب حوالي 15 متدرب من كل شركة، بينما يضم المكون الثالث برنامجاً تدريبياً عن آليات تمويل مشروعات كفاءة الطاقة ويستهدف 45 مشاركا من قطاع البترول.

وأكد الدكتور علاء البطل خلال الاجتماع، أن البرنامج يتبع الممارسات العالمية في التدريب، ويركز على التدريب العملي والتطوير اللازم للمهارات في هذا المجال، ويأتي استثمارًا للتعاون بين الوزارة والمؤسسات الدولية لتوفير أفضل فرص بناء القدرات البشرية، للمساهمة في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لوزارة البترول.