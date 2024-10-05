شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 19.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 198.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 44.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 80.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 677.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 661.6 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 193.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 649.7 مليون جنيه، ثم "طاقة عربية"، بحجم تداول 42.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 614.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "غاز مصر"، بحجم تداول 13.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 613.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 5 ملايين ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 569.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 31720.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 7557.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10784.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 39174.66 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 5.38% ليغلق عند مستوى 8566.57 نقطة.