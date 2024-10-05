شكرا لقرائتكم خبر عن بنية تحتية عالمية برأس الحكمة.. مطار تحت إدارة أبوظبي وتوفير 5G من إي آند والان مع تفاصيل الخبر

عينت الشركة القابضة (ADQ)-الفائزة بعقد تطوير مشروع رأس الحكمة- مجموعة مدن القابضة الإماراتية، لتتولى تطوير المشروع، والذي يعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج الإمارات، وتستهدف أن يحقق المشروع مستوى جديد من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية.



الشركات المنفذة للبنية التحتية لمشروع رأس الحكمة

ووزعت مجموعة مدن، على كبرى الشركات المهام المختلفة لتطوير مشروع رأس الحكمة، حيث ستتولى شركة "طاقة" تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية، وشركة "إي أند مصر" لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية بما في ذلك شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية والجيل الخامس، كما أنها المشغل المتكامل للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات كمقاول رئيسي للأعمال التمهيدية من البناء.

فيما ستتولى شركة السويدي إليكتريك توريد مواد البناء، و"مطارات أبو ظبي" تصميم وتطوير وتشغيل المطار المزمع إقامته داخل مشروع رأس الحكمة.

أما بالنسبة للتطوير العقاري، ستتولى شركة كاندي إنترناشيونال، استكشاف فرص التعاون في مجال تطوير العقارات الفاخرة، وفي قطاع الفنادق والضيافة، ستتولى كل من مونتاج إنترناشيونال و"أكور-ينيسمور" تطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة.

وأسندت مجموعة مدن، لشركة "فالديرما"، والتي تعد إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الجولف- في تطوير قطاع الرياضة والترفيه بمشروع رأس الحكمة، فيما ستتولى شركة "برجيل القابضة"، تطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي، وتكشف البيانات الرسمية، تفاصيل مخطط تنمية المدينة.

ويمتد مشروع رأس الحكمة، على مساحة 170 مليون متر مربع، وعلى بعد 350 كيلو متر شمال غرب القاهرة، ويطل المشروع على مساحة 44 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل تبدأ الأولى على مساحة 50 مليون متر مربع، وستضم بنية تحتية سياحية، فيما سيتم تطوير المساحة المتبقية البالغة 120 مليون متر مربع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.