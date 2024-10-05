شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عوائد "رأس الحكمة".. 110 مليارات دولار إجمالي استثمارات المشروع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة مدن القابضة الإماراتية - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - عن تفاصيل عوائد مشروع رأس الحكمة، والذي يعد ضمن أهم المشروعات الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويحولها كوجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة، وجاءت أبرز العوائد:

1- يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

2- تساهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أمريكي.

3- توفر مدينة رأس الحكمة ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

4- ستحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد شهدا إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.