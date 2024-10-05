شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 18.8% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 18.8%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7.2%، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 3.9%، 3.7%، على التوالي، وزادت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، 0.4%، 0.2%، على الترتيب.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 6%، وهبطت قطاعات السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 2.8%، 2.7%، 2.4%، على الترتيب، وانخفضت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.3%، 0.1%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 31720.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 7557.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10784.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 39174.66 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 5.38% ليغلق عند مستوى 8566.57 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 71.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.446 تريليون جنيه إلى 1.508 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.5 مليار جنيه إلى 378.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.