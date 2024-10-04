سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4-10-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 4-10-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 48.27 جنيه للشراء 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.34 جنيه للشراء، 48.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي: سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.