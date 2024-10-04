وزير المالية يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره القطري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، مع نظيره القطري على الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال التوقيع، أكّد معالي الجدعان أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

من جانبه، أشار الكواري إلى أهمية هذه المذكرة ودورها الفعّال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، وذلك لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.

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