شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أسعار السيارات فى مصر اليوم.. هيوانداي اكسنت 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سوق السيارات استقرارا منذ فترة على خلفية استقرار سوق الصرف في الفرة الحالية، وهو ما أوجد عملية تسعير موحدة ومنضبطة إلى حد ما، مقارنة بفترة عدم استقرار سعر الصرف قبل أن يتمكن البنك المركزي من القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية.

ونتيجة لذلك شهدت أسعار السيارات استقرارا ملحوظا في الفترة الأخيرة صعودا ونزولا في بعض الفئات والماركات حسب العرض والطلب.

في حين سجل آخر تحديث لـ أسعار السيارات في مصر أن سعر السيارة هيوانداي اكسنت 2025 لمختلف الفئات هو كالتالي:

GL

بسعر 765 ألف جنيه بدلاً من 755 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

SR

بسعر 795 ألف جنيه بدلاً من 785 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

DAB ABS

بسعر 835 ألف جنيه بدلاً من 825 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

DAB ABS Plus

بسعر 855 ألف جنيه بدلاً من 845 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

هاي لاين 890 ألف جنيه بدلاً من 880 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



يذكر أن السيارة تأتي بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران يصل إلي 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.





وكشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن أعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال أغسطس 2024 بلغت 1483 سيارة.

وجاء من بينها ترخيص 34 سيارة نقل موديل 2021 و140موديل 2022 و 172سيارة نقل موديل 2023 و527 سيارة موديل 2024 و4474 موديل 2025

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد اوضح أن عدد السيارات"الملاكي" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس من العام الجاري 2024 سجلت حوالي 17381سيارة ملاكي .

جاء من بينها 389 سيارة موديل 20المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات21 و714 سيارة موديل 2022 و1792 سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025 .

كما أوضحت البيانات الصادرة عن عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت "زيرو" 41179 مركبة.