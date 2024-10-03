شكرا لقرائتكم خبر عن 2.651 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية بلغ في شهر أغسطس الماضي 2.651 تريليون ريال.

ووفقا للنشرة فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية يتوزع ما بين كمبيالات مخصومة، وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص أفادت بأن الائتمان المصرف للقطاع الخاص ارتفع على أساس سنوي في أغسطس 2024 بنسبة 11.4%، مقارنة بـ 2.379 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأوضحت أن الائتمان المصرف للقطاع الخاص في السعودية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 2.622 تريليون ريال في شهر يوليو الماضي.

وارتفعت قيمة الكمبيالات المخصومة -ضمن الائتمان المصرفي- في شهر أغسطس 2024، بنسبة 14.8% على أساس سنوي، مسجلة 16.156 مليار ريال، مقارنة بـ16.690 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023.

وسجلت الكمبيالات المخصومة ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بنسبة 0.06%، مقارنة بـ 19.144 مليار ريال في شهر يوليو الماضي. القروض والسلف وبلغت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر أغسطس الماضي نحو، 2.632 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 11.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.363 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف على أساس شهري بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 2.603 تريليون ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

وسجلت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 95.550 مليار ريال في أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 27.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 74.698 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023.

وانخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 96.473 مليار ريال في شهر يوليو الماضي. مطلوبات المصارف وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر أغسطس الماضي نحو 2.746 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 11.9%، على أساس سنوي، مقابل 2.454 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في السعودية على أساس شهري بنسبة 1% ، مقابل 2.719 تريليون ريال في شهر يوليو من العام الحالي.