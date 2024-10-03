شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تشيد بقرار الحكومة بزيادة سعر أردب القمح لـ2200 جنيه للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطا، لافتا الى سعر القمح المحلى أصبح حاليا يرتفع عن القمح المستورد بنحو 2966 جنيه لكل طن ،حيث يبلغ سعر طن القمح المحلي بعد قرار الحكومة 14666 جنيه للطن بينما القمح المستورد 11700 جنيه للطن ، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وبالتالي سيرتفع معدلات توريد القمح المحلي في الموسم المقبل لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن زيادة سعر القمح المحلى الى 2200 جنيه للأردب ،يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح كسعر استرشادي للموسم المقبل، مما سيحفز على زراعة القمح وزيادة معدلات توريد القمح في الموسم المقبل لصالح الجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين بالإضافة الى توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الاقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة.

وأضاف عبد الغفار السلامونى أن رؤية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سواء في تطوير القطاعات والهيئات التابعة للوزارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، كما أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في العمل على توفير السلع الغذائية رغم أزمة التضخم العالمية التي شهدتها غالبية دول العالم بالإضافة الى تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم ،حيث تنتج وزارة التموين كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا بمعدل 5 ارغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف ورغم ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين خاصة من محدودي الدخل والفئات المستفيدة من دعم منظومة التموين .