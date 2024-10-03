شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المصرفية البارزة لميس على نجم مستشارا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الخبيرة المصرفية لميس نجم في العمل كمستشار لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، وذلك بعد تاريخ طويل من العطاء والإضافة بالقطاع المصرفي الوطني والأجنبي، وذلك مع بدايه شهر أكتوبر 2024.

وستعمل الخبيرة المصرفية لميس نجم على دعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية (الرقيب والمنظم على القطاع المالي غير المصرفي)، في تحقيق رؤيتها الطموحة التي تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بالتوازي مع تحقيق مستويات متقدمة من الشمول المالي مع توفير فرص متكافئة وعادلة لكافة الأطراف المتعاملة بما يضمن حماية حقوقهم وسط أسواق تتسم بالنزاهة والشفافية.

ويشهد القطاع المالي غير المصرفية تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة، عبر إصدار العديد من الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية المرنة، والتي من شأنها ان تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، عبر توفيره لخدمات وحلول تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد الرقمية والبيئية، فضلاً عن التوسع غير المسبوق لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والخطط الرائدة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، حيث تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم، والإعلان عن بدء رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وكثير من اللوائح والقرارات التي تستهدف تيسير وصول وحصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات التمويلية والاستثمارية التي تساعدهم على تنمية ثرواتهم وتطوير أعمالهم.

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية أحد الكيانات الوطنية الاستراتيجية المنصوص عليها في الدستور المصري، فهي جهة رقابية مستقلة وفقاً لأحكام الدستور المصري وتم انشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق وأنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة.

وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

حيث تتولى الهيئة القيام بمهام التأسيس والترخيص والتسجيل والرقابة والإشراف وحماية حقوق المتعاملين والتوعية والثقافة والتطوير والتنمية داخل النظام المالي غير المصرفي، وللهيئة جهات تابعة ومستقلة ( معهد الخدمات المالية – ذراع الهيئة لتدريب وتأهيل المهنيين في القطاع) – ( المركزي الإقليمي للتمويل المستدام- ذارع الهيئة لتعزيز التمويل المستدام) – (مركز المديرين المصري – ذراع الهيئة لتعزيز وتطوير قدرات الحوكمة بقطاعات الدولة المختلفة) – (مركز التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية – المركز الذي يعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ عند تطبيق القوانين المختلفة المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بشكل ودي).

تتمتع المخضرمة لميس نجم بتاريخ حافل من المناصب والبصمات القيمة حيث ساهمت بشكل مؤثر في خطط تحول وتطوير عدد من المؤسسات المصرفية على المستوى المحلي والدولي، حيث تخرجت لميس نجم من كلية التجارة جامعة عين شمس، والتحقت بالعمل المصرفي قبل التخرج بالتدريب مع بداية دراستها الجامعية، وعملت ببنك الاعتماد والتجارة ثم بنك أوف أمريكا.

التحقت نجم بالعمل بسيتي بنك عام 1993، تنقلت خلالها بين العديد من الإدارات، وتدرجت في المناصب وصولا إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك مصر، كما اشتركت كعضوة بلجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر عام 2014 حتى ترأست اللجنة عام 2020.

وشغلت نجم في 2017 حتى 2023 منصب مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وقد بدأت مهام منصبها في تأسيس وحدة للمسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي لأول مرة ليصبح نهج يتم اتباعه في القطاع المصرفي، حيث يتم من خلالها تفعيل المسؤولية المجتمعية بين كافة البنوك العاملة، وخلق أدوات اتصال بين المؤسسات المصرفية، بما يدعم استفادة الشرائح المتعددة بالمجتمع.

انضمت لميس نجم لمجلس إدارة مصر المقاصة في مارس 2020 كأول سيدة تنضم إلى المجلس، وبدأ تعلقها بالعمل المجتمعي منذ نشأتها في أسرتها، حيث نشأت على العمل المجتمعي في نطاقه المحدود والمتاح حتى مشاركتها بعدة مؤسسات مجتمعية ساهمت من خلالها بدعم العديد من الأنشطة مثل مؤسسة أهل مصر، ومؤسسة “إنجاز”ومؤسسة ” Enactus” وهي مؤسسات تعمل على تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

لميس نجم عضو مجلس إدارة بنك الطعام المصري ومؤسسة فرصة حياة ومؤسسة فاهم للدعم النفسي وملائكه الاعمال وصندوق التعليم حياة وصندوق أستثمار ولادنا مؤسسة الحسن شركة AIG & GIG للتأمين ووقفية مصر وشارك البسمة ومؤسسه التعليم أولاً ومؤسسة البورصة المصرية وشركة الخدمات المالية العربية ومؤسسة الشركة الشرقيه وبالإضافة إلى جمعية التطوير والتنمية التي تهتم بتطوير مهارات وتمكين الشباب في قرى الصعيد.



