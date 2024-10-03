شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم ترتفع بنسبة تفوق 50% خلال سبتمبر على رأسها الإسكندرية للخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 7 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 50% خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الشهر:

1- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 53.51% ليصل إلى مستوى 0.568 جنيه.

2- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 66.97% ليصل إلى مستوى 1.304 جنيه.

3- غاز مصر بنسبة 73.57% ليصل إلى مستوى 49 جنيهًا.

4- القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 78.89% ليصل إلى مستوى 37.030 جنيه.

5- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 90.22% ليصل إلى مستوى 26.060 جنيه.

6- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 112.32% ليصل إلى مستوى 4.480 جنيه.

7- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بنسبة 294.26% ليصل إلى مستوى 27.480 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.53% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 80.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.410 تريليون جنيه إلى 1.470 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 378.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6.3%.